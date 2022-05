Roland Garros 2022 | Giorgi altalenante ma vincente | rimonta Zhang e vola al secondo turno

(Di martedì 24 maggio 2022) Camilaavanza aldel. L’azzurra, al termine di un match molto, ha la meglio della cinese Shuaiincol punteggio di 3-6 6-2 6-2 in un’ora e cinquantasei minuti di gioco. Ottima reazione dopo un primo set che le era sfuggito di mano: con tanta aggressività in risposta la marchigiana spazza via le certezze accumulate dall’asiatica e prosegue nella sua avventura parigina, dove alaffronterà la kazaka Putintseva. Avvio di primo set favorevole alla, capace di partire immediatamente con un break per poi tenere il servizio agevolmente. Nel quarto gioco 0-40 pesantissimo, ma l’azzurra non si scompone e con ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Tennista #ItaliaTeam impegnato al Roland Garros, tanti auguri a Fabio Fognini che oggi spegne 35 candeline! ??????… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - Adriana11100542 : RT @TennisWorldit: Roland Garros - Andrey Rublev nervosissimo: distrugge racchetta e rischia grosso - Eurosport_IT : ???? Italiani al Roland-Garros ?? Qualificati al 2° turno: ?? Fognini ?? Trevisan ?? Sonego ?? Giorgi ?? in gioco:… - TennisWorldit : Roland Garros - Andrey Rublev nervosissimo: distrugge racchetta e rischia grosso -

Giornata con tanti italiani in campo nel 1° turno del. Per Cecchinato c'è lo spagnolo Andujar, mentre il debuttante Zeppieri se la vedrà con il polacco Hurkacz. CECCHINATO - ANDUJAR 4 - 6, 1 - 1 LIVE ZEPPIERI - HURKACZ 5 - 7, 2 - 6 LIVE ...DIRETTA SINNER FRATANGELO (RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA! Siamo finalmente arrivati al via della diretta di Sinner Fratangelo , match valido per il primo turno al2022. Lo statunitense è un campione degli Open di Francia: nel 2011 infatti aveva vinto il titolo juniores, e peraltro è interessante notare come l'avversario sconfitto in finale (con il ...Camila Giorgi torna a vincere dopo quattro mesi: trionfo sulla Zhang e qualificazione al secondo turno del Roland Garros ...Il tennis 3 su 5, tutto un’altro sport Uno dei più grandi dubbi della vigilia, nell’eleggere o meno Alcaraz come primo favorito del Roland Garros 2022, era legato a possibili problemi di tenuta fisica ...