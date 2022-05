Quirinale: da Mattarella delegazione 'Altagamma', presentata Carta Sostenibilità (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in occasione del trentennale di fondazione, una delegazione di "Altagamma" (Creatività e cultura italiana), guidata dal presidente Matteo Lunelli, dal presidente onorario, Leonardo Ferragamo, e dal vicepresidente, Paolo Zegna. Nell'occasione -riferisce un comunicato- è stata consegnata al Presidente Mattarella la prima Carta dei Valori e della Sostenibilità della Fondazione con gli impegni delle aziende sui temi della Sostenibilità ambientale e sociale. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio al, in occasione del trentennale di fondazione, unadi "" (Creatività e cultura italiana), guidata dal presidente Matteo Lunelli, dal presidente onorario, Leonardo Ferragamo, e dal vicepresidente, Paolo Zegna. Nell'occasione -riferisce un comunicato- è stata consegnata al Presidentela primadei Valori e delladella Fondazione con gli impegni delle aziende sui temi dellaambientale e sociale.

