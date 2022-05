Open day primavera, a San Modesto torna il rugby in piazza (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Open day di primavera per il rugby al rione Libertà, in piazza San Modesto. La conferenza stampa di presentazione dell’evento, moderata dal giornalista Luca Maio, si è svolta questa mattina nella Sala Conferenza della Questura in via De Caro. Dopo un’anteprima in piazza Santa Maria degli Angeli il mese scorso, ora le società Streghe Benevento e rugby factory Benevento hanno deciso di raddoppiare l’appuntamento coinvolgendo anche la Questura di Benevento. Nel pomeriggio di sabato e il prossimo 4 giugno, infatti, presso il Campo “E. Tontoli” in via Santa Colomba (alle spalle del liceo Scientifico Rummo) si terranno due nuovi appuntamenti. Il Questore Edgardo Giobbi, padrone di casa dell’appuntamento odierno, ha sottolineato: “Siamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –day diper ilal rione Libertà, inSan. La conferenza stampa di presentazione dell’evento, moderata dal giornalista Luca Maio, si è svolta questa mattina nella Sala Conferenza della Questura in via De Caro. Dopo un’anteprima inSanta Maria degli Angeli il mese scorso, ora le società Streghe Benevento efactory Benevento hanno deciso di raddoppiare l’appuntamento coinvolgendo anche la Questura di Benevento. Nel pomeriggio di sabato e il prossimo 4 giugno, infatti, presso il Campo “E. Tontoli” in via Santa Colomba (alle spalle del liceo Scientifico Rummo) si terranno due nuovi appuntamenti. Il Questore Edgardo Giobbi, padrone di casa dell’appuntamento odierno, ha sottolineato: “Siamo ...

