Napoli Koulibaly, niente Juve: nessun tradimento agli azzurri (Di martedì 24 maggio 2022) Napoli Koulibaly, per il futuro nessuno sgarbo agli azzurri: no alla Juve, ma resta in piedi la pista Psg Il futuro al Napoli di Koulibaly è tutto da vedere. Dalla certezza all'incertezza delle ultime settimane con le parole di De Laurentiis a mettere ancor più dubbi riguardo al centrale. L'idea del senegalese è quella di non tradire gli azzurri e dunque avrebbe rispedito al mittente le avance della Juve. Resta in piedi la pista che porta al Psg. Lo riporta Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24.

