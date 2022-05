Meghan e Harry, questa non ci voleva: derisi anche negli States – ecco perché (Di martedì 24 maggio 2022) Non sono ore facili per Harry e Meghan: una vera doccia fredda è piovuta addosso ai duchi di Sussex per bocca di un volto noto della tv a stelle e strisce. Cosa può succedere ora? Mentre si susseguono i rumors sulla possibilità che l’ex coppia reale faccia rientro a Londra in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, Harry e Meghan si trovano a dover affrontare anche un’altra doccia fredda. “Un sonnifero umano”. L’attacco a Harry e Meghan dagli Usa (Fonte Twtter)Ed il motivo è strettamente legato ad uno dei loro progetti di punta di questi mesi, una docu-serie realizzata dalla piattaforma di streaming Netflix, concretizzazione del loro ‘essere liberi’ dai vincoli della casa Reale d’Inghilterra e di poter dunque decidere autonomamente a ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 24 maggio 2022) Non sono ore facili per: una vera doccia fredda è piovuta addosso ai duchi di Sussex per bocca di un volto noto della tv a stelle e strisce. Cosa può succedere ora? Mentre si susseguono i rumors sulla possibilità che l’ex coppia reale faccia rientro a Londra in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta,si trovano a dover affrontareun’altra doccia fredda. “Un sonnifero umano”. L’attacco adagli Usa (Fonte Twtter)Ed il motivo è strettamente legato ad uno dei loro progetti di punta di questi mesi, una docu-serie realizzata dalla piattaforma di streaming Netflix, concretizzazione del loro ‘essere liberi’ dai vincoli della casa Reale d’Inghilterra e di poter dunque decidere autonomamente a ...

