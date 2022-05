L’addio di Bonazzoli | “Non vi dimenticherò mai”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 24 maggio 2022) Parole di addio. Un saluto ed un ringraziamento al sapore di commiato. Federico, capocannoniere della squadra granata con dieci gol, dodici in stagione contando anche la Coppa Italo, in un lungo post pubblicato su Instagram fa intendere come la sua avventura a Salerno sia terminata con la strepitosa rincorsa culminata con l’impresa salvezza.: “Quando un forestiero viene al Sud piange due volte, quando arriva e quando parte. Mi sono concesso qualche ora in più per scrivere queste righe, e per una volta ho voluto lasciarmi trasportare dalle sensazioni profonde che provengono dal cuore e non da quelle glaciali e roboanti dell’istinto. Grazie Salerno. Semplicemente Grazie. Infinitamente Grazie. Mille e mille volte ancora Grazie. Un viaggio INSIEME iniziato il 4 agosto 2021 e terminato il 22 Maggio 2022 come meglio non si poteva, con un lieto fine che nemmeno le ...