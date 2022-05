In tre scuole beneventane arriva il ‘Nonno Vigile’ (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl via presso le scuole Federico Torre, San Modesto e Pascoli il servizio di sorveglianza e supporto nell’attraversamento delle strade denominato “Nonno Vigile”. L’importante iniziativa di volontariato è, com’è noto, offerta dalla sezione di Benevento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato nell’ambito del recente protocollo d’intesa firmato con il Comune. A darne notizia sono l’assessore al Traffico, Attilio Cappa, e l’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, che rinnovano il ringraziamento dell’Amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella all’associazione degli agenti in congedo per il prezioso e generoso apporto offerto a tutela della sicurezza dei bambini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl via presso leFederico Torre, San Modesto e Pascoli il servizio di sorveglianza e supporto nell’attraversamento delle strade denominato “Nonno Vigile”. L’importante iniziativa di volontariato è, com’è noto, offerta dalla sezione di Benevento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato nell’ambito del recente protocollo d’intesa firmato con il Comune. A darne notizia sono l’assessore al Traffico, Attilio Cappa, e l’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, che rinnovano il ringraziamento dell’Amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella all’associazione degli agenti in congedo per il prezioso e generoso apporto offerto a tutela della sicurezza dei bambini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

