In attesa dell'arrivo di Roma e Feyenoord: l'atmosfera a Tirana (Di martedì 24 maggio 2022) Mercoledì alle 21 a Tirana la Roma di Mourinho sfida il Feyenoord nella finale di Conference League. Il punto dalla capitale albanese a cura di Chiara Zucchelli Leggi su video.gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Mercoledì alle 21 aladi Mourinho sfida ilnella finale di Conference League. Il punto dalla capitale albanese a cura di Chiara Zucchelli

Advertising

team_world : Spesso è l'attesa a rendere speciale l'evento: e sarà così anche OGGI, vigilia dell'uscita dell'album di Harry Styl… - Franco32656300 : RT @Edda_luciano69: @CBugliano Ecco...ero in attesa dell'ordinanza del sindaco.... Sempre più avanti di tutti voi. - Edda_luciano69 : @CBugliano Ecco...ero in attesa dell'ordinanza del sindaco.... Sempre più avanti di tutti voi. - PERLASCA3 : RT @eugenioosss: La sete dell'attesa e poi l'ebbrezza di uscire insieme. Per andare fuori di testa e buttar via le chiavi. - sosempreFolle : RT @eugenioosss: La sete dell'attesa e poi l'ebbrezza di uscire insieme. Per andare fuori di testa e buttar via le chiavi. -