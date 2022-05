Il Capitano si ritrova | suo malgrado | ad accudire la piccola Ines e inizia a farsi delle domande Le condizioni di salute di Greta | invece | peggiorano

Leggi su iodonna

(Di martedì 24 maggio 2022) Penultimo appuntamento con Don Matteo 13. Stasera, in prima serata a partire dalle 21.25 su Rai 1, tornano i protagonisti della serie ambientata a Spoleto per la nona puntata, dal titolo Il coraggio di credere. Le vicende della cittadina umbra proseguono tra la necessità di scoprire il colpevole del crimine al centro dell’episodio e lo svilupporelazioni tra i vari personaggi. In attesa di conoscere nel gran finale la risposta alle dueancora in sospeso: Don Massimo sarà finalmente accettato dalla comunità? E come finirà tra Anna e Marco? ...