"Ha cambiato le mie priorità". Ora Fedez parla del suo tumore (Di martedì 24 maggio 2022) Il lancio del suo nuovo progetto benefico è stata l'occasione per il rapper di parlare della malattia, che ha scoperto a gennaio e che ha cambiato la sua vita Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Il lancio del suo nuovo progetto benefico è stata l'occasione per il rapper dire della malattia, che ha scoperto a gennaio e che hala sua vita

Advertising

elleinthenet : Breve storia triste: il rapporto con una delle mie migliori amiche è cambiato talmente tanto da quando ha il ragazz… - spearbinslight : Se vabb decathlon che mi chiede di aggiornare il curriculum per aggiungere le mie esperienze professionali ?? fatte… - biukenon84 : @ambro000 Io dico solo che a me personalmente è stata buttata tanta merda adosso tanto che un capitano e nn faccio… - Antonel81151240 : Buongiorno alla nostra splendida fatina ?? sei unica conoscerti sette mesi fa mi hai riempito ogni giorno il mio cuo… - Camilla46191279 : @nonsentoiIcuore Però ripeto queste son mie supposizioni nel senso che non si capisce bene ha cambiato più volte ve… -