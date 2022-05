Dalla Danimarca un progetto per ridurre i rifiuti tessili

Leggi su quifinanza

(Di martedì 24 maggio 2022) L’eccessivo numero di capi di abbigliamento acquistati e il loro scarso utilizzo genera un problema di sostenibilità che alcuni brand del settore stanno cercando di affrontare con diverse iniziative. L’azienda danese Samsøe Samsøe lo ha fatto attraverso un’etichetta che facilita la rivendita dell’indumento generando annunci online. L’idea e la campagna con cui viene pubblicizzata, intitolata “Resell tag“, sono opera dell’agenzia locale Uncle Grey. L’approccio di base dell’iniziativa è quello di rendere semplice la rivendita dell’indumento, in modo da incoraggiare un maggior numero di consumatori a metterla in pratica una volta che hanno deciso di non utilizzare più l’indumento in questione. Questa intenzione si è concretizzata nella creazione di un’etichetta che incorpora un codice QR con tutte le caratteristiche dell’indumento. Una volta che il proprietario dell’indumento ha deciso di ...