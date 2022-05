Corleone, in gara due grandi opere pubbliche per 2 milioni (Di martedì 24 maggio 2022) ... San Giacomo e San Marco' " lotto 1, sarà pubblicata il prossimo 27 maggio nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Leggi su direttasicilia (Di martedì 24 maggio 2022) ... San Giacomo e San Marco' " lotto 1, sarà pubblicata il prossimo 27 maggio nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Advertising

GiornaleLORA : Danni provocati dall’alluvione del 2018: pronti per andare in gara due importanti opere pubbliche del Comune di Cor… - DirettaSicilia : Corleone, in gara due grandi opere pubbliche per 2 milioni - -