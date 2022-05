Concerti di Bruce Springsteen and The E Street Band: date 2023 in Italia (Di martedì 24 maggio 2022) Tour al via il 28 aprile a Barcellona sarà con tre tappe in Italia: il 18 maggio a Ferrara, 21 maggio a Roma e 25 luglio a Monza ROMA – 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date – ancora da svelare – nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. Dice Springsteen «Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!». Le tappe confermate saranno a Barcellona, Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 24 maggio 2022) Tour al via il 28 aprile a Barcellona sarà con tre tappe in: il 18 maggio a Ferrara, 21 maggio a Roma e 25 luglio a Monza ROMA –vedrà il ritorno on the road diand The E, con una serie di– ancora da svelare – nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. Dice«Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!». Le tappe confermate saranno a Barcellona, Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, ...

Advertising

ilpost : Bruce Springsteen tornerà in tour in Italia nel 2023 per tre concerti: a Ferrara, Roma e Monza - 24emilia : Nel 2023 Bruce @Springsteen torna in Italia con tre concerti: c'è anche Ferrara - Spettakolo_mag : @springsteen annuncia il tour europeo 2023, che vedrà anche tre concerti in Italia: tutte le info sulle date e sui… - musicletter : Bruce Springsteen e la E Street Band annunciano un tour internazionale per il 2023 che toccherà anche tre città ita… - lucadambrosio : Bruce Springsteen e la E Street Band annunciano un tour internazionale per il 2023 che toccherà anche tre città ita… -