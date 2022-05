Con lo spiedo bresciano via libera anche a polenta e uccelli (Di martedì 24 maggio 2022) La battaglia per poter consumare lo spiedo bresciano nei ristoranti e nelle sagre di paese dà il via libera anche alla vendita della polenta e uccelli, piatto tipico bergamasco. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta di martedì mattina. Dal 2014 la normativa vigente vietava la vendita di parti di avifauna cacciabile per fini commerciali, ma non il consumo. Con l’approvazione del progetto di legge regionale per la valorizzazione dei piatti tipici lombardi a base di selvaggina, si prevede ora che la selvaggina venga donata volontariamente, a titolo gratuito, dal produttore primario (il cacciatore), fino al consumatore finale in locali pubblici. “Lo spiedo a base di selvaggina è originario del territorio bresciano, ma è diffuso ... Leggi su bergamonews (Di martedì 24 maggio 2022) La battaglia per poter consumare lonei ristoranti e nelle sagre di paese dà il viaalla vendita della, piatto tipico bergamasco. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta di martedì mattina. Dal 2014 la normativa vigente vietava la vendita di parti di avifauna cacciabile per fini commerciali, ma non il consumo. Con l’approvazione del progetto di legge regionale per la valorizzazione dei piatti tipici lombardi a base di selvaggina, si prevede ora che la selvaggina venga donata volontariamente, a titolo gratuito, dal produttore primario (il cacciatore), fino al consumatore finale in locali pubblici. “Loa base di selvaggina è originario del territorio, ma è diffuso ...

