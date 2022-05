Con iOS 15 il tuo iPhone si può tracciare anche se è spento | ecco come disattivare questa funzione se volete più privacy

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 24 maggio 2022) Con iOS 15 il tuolo trovise èsepiùForse non lo sapevi ma con iOS15,dail vostro dispositivo può essere rintracciabile sulla rete di Apple, per glidal modello 11 fino a oggi. Per trovare il vostro dispositivo smarrito, basta andare qui https://www.icloud.com/find e inserire il vostro ID Apple. Se non voleste utilizzare, potete disattivarla, quando spegnete il telefono cliccate sulla scritta grigia che compare con “rintracciabile dopo lo spegnimento“. Si aprirà un pop-up con scritto “Disattiva ...