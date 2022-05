Caso Depp-Heard, Kate Moss sul banco dei testimoni per l’ex fidanzato attore (Di martedì 24 maggio 2022) Ha occupato le pagine dei giornali, i social, internet: stiamo parlando del Caso Johnny Depp – Amber Heard che vede gli ex coniugi e attori in tribunale. Ora il processo sta volgendo verso le battute finali, ma è prevista una testimonianza molto importante: quella di Kate Moss. La top model, infatti, legata all’attore negli anni Novanta salirà sul banco dei testimoni. Caso Depp-Heard, la deposizione di Kate Moss Il Caso Depp-Heard sta volgendo verso le fasi conclusive. Il processo è nato in seguito a un articolo del 2018, quando Amber Heard ha scritto un editoriale sul Washington ... Leggi su dilei (Di martedì 24 maggio 2022) Ha occupato le pagine dei giornali, i social, internet: stiamo parlando delJohnny– Amberche vede gli ex coniugi e attori in tribunale. Ora il processo sta volgendo verso le battute finali, ma è prevista unaanza molto importante: quella di. La top model, infatti, legata all’negli anni Novanta salirà suldei, la deposizione diIlsta volgendo verso le fasi conclusive. Il processo è nato in seguito a un articolo del 2018, quando Amberha scritto un editoriale sul Washington ...

