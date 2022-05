WhatsApp a breve non funzionerà più su molti iPhone | quali modelli

(Di lunedì 23 maggio 2022)è pronto a dire addio a diversidiche non riceveranno più gli aggiornamenti del servizio: la lista dei dispositivi Spunta sula lista diche non potranno più usufruire del servizio di messaggistica di Meta. Infatti questi device sono oramai troppo obsoleti: andiamo quindi a vedere cosa succederà sull’applicazione. L’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo abbandona questi dispositivi (Via WebSource)ha deciso di tagliare il supporto ad alcuni degli smartphone della Apple. L’applicazione di messaggistica istantanea infatti smetterà di funzionare suglicon iOS 10 ed iOS 11 entro la fine dell’anno. Precisamente il servizio verrà disattivato da ottobre 2022. Quindi l’applicazione ha ...

interromperà il supporto per iOs 10 e iOs 11 il 24 ottobre del 2022 . Lo riporta il sito ... in procinto di essere aggiornate a. Questo, se confermato, vorrà dire che tra qualche mese chi ...... ' gliamicidelmulinosapignoli@gmail.com ' oppure messaggioal 3389692218" . Indicazioni ... - dotazione personale di pila e scarpe/abbigliamento adeguati a luoghi campestri (percorsoed ...Di recente, proprio questi ultimi hanno segnalato un avviso che l’applicazione sta cominciando a mostrare: a breve, WhatsApp non potrà più essere utilizzato su iPhone con a bordo i sistemi operativi i ...È passato troppo tempo e Whatsapp non permette di eliminare QUEL messaggio. Esiste, però, una soluzione rapida ed efficace per farlo.