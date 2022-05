Ucraina, Mattarella: esaltazione nazionalistica genera conflitti (Di lunedì 23 maggio 2022) "Il confronto, il dialogo, la cooperazione sono sempre strumenti di costruzione della pace e del benessere dei popoli. Al contrario, l'isolamento, l'esaltazione nazionalistica, le barriere frapposte ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Il confronto, il dialogo, la cooperazione sono sempre strumenti di costruzione della pace e del benessere dei popoli. Al contrario, l'isolamento, l', le barriere frapposte ...

Advertising

Opptimusprimeio : AL DUNQUE COME LA METTIAMO ADESSO SUL FATTO DI CHI AVESSE CHIUSO LA PARTITA UCRAINA?? L'ITALIA???? SIAMO IL PAESE OS… - 5_bepi : RT @stax7580: @paolocristallo @DipRoss La Cartabio?il finanziamento pubblico all'editoria aumentato? Le armi in Ucraina? Mattarella? il dis… - marcellone8 : RT @stax7580: @paolocristallo @DipRoss La Cartabio?il finanziamento pubblico all'editoria aumentato? Le armi in Ucraina? Mattarella? il dis… - stax7580 : @paolocristallo @DipRoss La Cartabio?il finanziamento pubblico all'editoria aumentato? Le armi in Ucraina? Mattarel… - AntigoneCris : Federico Dezzani blog, [23/05/2022 12:25] L'antimafia dei Mattarella dei Pif, degli Scalfari, etc, è come il sosteg… -