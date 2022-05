Sassuolo Milan, incasso record per i neroverdi (Di lunedì 23 maggio 2022) Sassuolo Milan, è incasso da record per neroverdi al Mapei: 1.083,104 milioni di euro con 21.525 mila spettatori La partita di ieri tra Sassuolo e Milan non solo ha consegnato lo Scudetto ai rossoneri, ma ha anche fatto registrare un record importante per i neroverdi. Mai al Mapei, infatti, la società emiliana aveva registrato un incasso da 1.083,104 milioni di euro con 21.525 spettatori presenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022), èdaperal Mapei: 1.083,104 milioni di euro con 21.525 mila spettatori La partita di ieri tranon solo ha consegnato lo Scudetto ai rossoneri, ma ha anche fatto registrare unimportante per i. Mai al Mapei, infatti, la società emiliana aveva registrato unda 1.083,104 milioni di euro con 21.525 spettatori presenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - acmilan : Match facts and stats, Scudetto special ???? ?? - Eurosport_IT : ??? IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA! ??? I rossoneri di Stefano Pioli spazzano via il Sassuolo (3-0) e possono festeggi… - trolldepresso : RT @capuanogio: Il #Sassuolo non sta facendo un favore al #Milan, che vince uno scudetto ???? straordinario ma con un ultimo atto difficile a… - AlbattahSaleh : RT @diavolisempre: bellissimo questo video. Serra secondo me ieri ha visto sassuolo milan con la maglia rossonera (si non penso fosse stato… -