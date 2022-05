Mad Max | Fury Road | George Miller spera ancora di girare il sequel

(Di lunedì 23 maggio 2022)ha ammesso chedi poter realizzare in futuro ildi Mad Max:, progetto che doveva intitolarsi The Wasteland.è attualmente al lavoro sul prequel dedicato a Furiosa, ma il regista non ha escluso che in futuro venga realizzato ildiche aveva pianificato alcuni anni fa. Al Festival di Cannes, nel frattempo, è stata presentata la sua nuova fatica dietro la macchina da presa, Three Thousand Years of Longing. In una nuova intervista rilasciata a Variety, il filmmaker ha infatti dichiarato accennando al capitolo successivo a Mad Max:: "Abbiamo un'altra storia, ma non èdel ...

George Miller ha ammesso che spera di poter realizzare in futuro il sequel di Mad Max: Fury Road, progetto che doveva intitolarsi The Wasteland. George Miller è attualmente al lavoro sul prequel dedicato a Furiosa. In una nuova intervista rilasciata a Variety, il filmmaker ha infatti dichiarato accennando al capitolo successivo a Fury Road: "Abbiamo un'altra storia, ma non è ancora del tutto sviluppata".