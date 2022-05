M5S, accuse a raffica: «Cerchio tragico», «deficit politico», scontro sul logo e Conte “sotto processo” (Di lunedì 23 maggio 2022) Lo scontro all’interno del M5s è fortissimo. La leadership di Conte è sempre più debole e la faglia tra contiani e ribelli si allarga ogni giorno di più. Nei giorni scorsi l’europarlamentare Dino Giarrusso in un’intervista al Corriere della Sera, si è lamentato del «Cerchio tragico» di cui si è circondato Conte, con esponenti «tutti nominati». M5S, Spadafora su Conte: «Credo abbia un deficit politico» Ancora più duro il deputato Vincenzo Spadafora. Conte? «Credo che lui abbia un deficit politico che noi stiamo pagando in maniera molto forte, cioè la sua popolarità, che è indubbia, non riesce a colmare un deficit politico, un deficit ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Loall’interno del M5s è fortissimo. La leadership diè sempre più debole e la faglia tra contiani e ribelli si allarga ogni giorno di più. Nei giorni scorsi l’europarlamentare Dino Giarrusso in un’intervista al Corriere della Sera, si è lamentato del «» di cui si è circondato, con esponenti «tutti nominati». M5S, Spadafora su: «Credo abbia un» Ancora più duro il deputato Vincenzo Spadafora.? «Credo che lui abbia unche noi stiamo pagando in maniera molto forte, cioè la sua popolarità, che è indubbia, non riesce a colmare un, un...

