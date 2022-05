L’Equipe: tra i nomi indicati dal Psg per sostituire Pochettino c’è quello di Thiago Motta (Di lunedì 23 maggio 2022) Sarà Campos a sostituire Leonardo (esonerato dopo il rinnovo di Mbappè) come direttore sportivo del Psg. A lui spetterà un ruolo di primo piano nella scelta del nuovo allenatore, che dovrà guidare la squadra al posto di Pochettino. L’Equipe scrive che la proprietà del club ha stilato un elenco di nomi, ma non ha ancora incontrato nessuno dei papabili. Tra questi, anche Thiago Motta, allenatore dello Spezia. Ieri il tecnico, dopo il match con il Napoli, ha glissato sulle domande in merito. “Questa lista, come indicato sabato sera, include profili molto diversi come Joachim Löw (62 anni), Roberto Martinez (65 anni) o Thiago Motta (39 anni). Nonostante l’agitazione intorno al suo caso, le fonti intervistate respingono l’ipotesi di Zinedine Zidane. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) Sarà Campos aLeonardo (esonerato dopo il rinnovo di Mbappè) come direttore sportivo del Psg. A lui spetterà un ruolo di primo piano nella scelta del nuovo allenatore, che dovrà guidare la squadra al posto discrive che la proprietà del club ha stilato un elenco di, ma non ha ancora incontrato nessuno dei papabili. Tra questi, anche, allenatore dello Spezia. Ieri il tecnico, dopo il match con il Napoli, ha glissato sulle domande in merito. “Questa lista, come indicato sabato sera, include profili molto diversi come Joachim Löw (62 anni), Roberto Martinez (65 anni) o(39 anni). Nonostante l’agitazione intorno al suo caso, le fonti intervistate respingono l’ipotesi di Zinedine Zidane. Il ...

