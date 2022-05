Lautaro distrutto | Barella lo consola | Ci rifacciamo l' anno prossimo

(Di lunedì 23 maggio 2022) Succede al termine di Inter - Sampdoria vinta 3 - 0 dai nerazzurri. Lo scudetto è andato al Milan, questa la reazione degli interisti in campo

Advertising

Ale_Spike77 : @liidsss @GoalItalia Lautaro sta pippa di merda mi ha distrutto il Fantacalcio. È stato senza segna 18 mesi…. - cwtchrobin : Buonanotte @Inter ma a Lautaro Martínez un po’ di più. L’ho visto proprio distrutto.?? Forza toroooo ci riproveremo il prossimo anno????????? - Onda_CalabraIII : @niccolo54766444 Ha distrutto Barella, Lautaro e Bastoni - tommasoarmando2 : @ClaudioR__ In 2 anni han distrutto la giocata sulla fascia destra Hakimi + Lukaku e ora distruggono la fascia sini… -

Tuttosport

Succede al termine di Inter - Sampdoria vinta 3 - 0 dai nerazzurri. Lo scudetto è andato al Milan, questa la reazione degli interisti in campo... Giampaolo riproporrà lo stesso schieramento che hala Fiorentina con una punta soltanto, ... Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez,. ... I 385 cv della Porsche di Lautaro Martìnez fanno dimenticare l'incidente del 2018 Cagliari-Inter, le pagelle: Lautaro superbo tiene a galla i nerazzurri HANDANOVIC 6,5 La paratona la piazza subito, sfoderando riflessi da gatto su una rasoiata a filo d’erba, e di palo, ...Inzaghi verso la conferma in blocco della squadra titolare con la coppia Dzeko-Lautaro in attacco. Sugli esterni favoriti Dumfries e Perisic ...