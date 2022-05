La nomina di Ronzulli in Lombardia agita il cattolicesimo lombardo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 maggio 2022) E' passata poco più di una settimana, e nessun centrista diha metabolizzato, né digerito. Il passaggio da Massimiliano Salini, gelminiano, vicino alle istanze cielline, a Licia, berlusconiana doc, vicina alle istanze leghiste, non convince quel mondo che da sempre è una delle "gambe" del governo regionale. Prima nel Pdl, poi in Forza Italia, poi spezzettato o in piccole forze autonome, ilha sempre giocato un ruolo nodale, fin dai tempi di Roberto Formigoni. Che adesso, parlando con il Foglio, evoca scenari foschi e complessi: "Forza Italia non è mai stata una democrazia compiuta - attacca l'ex Celeste - Il segretario regionale azzurro non è mai stato eletto dalla base, come noi abbiamo rivendicato per anni inutilmente. Berlusconi si garantiva i vertici del partito e poteva ...