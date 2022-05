La Egonu ko in Champions, vince Guidetti (Di lunedì 23 maggio 2022) C'è un italiano campione d'Europa. Per l'ennesima volta, perché Giovanni Guidetti, figlio e nipote d'arte che ha saputo superare i maestri, papà Adriano e zio Paolino, alla Champions che ha alzato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) C'è un italiano campione d'Europa. Per l'ennesima volta, perché Giovanni, figlio e nipote d'arte che ha saputo superare i maestri, papà Adriano e zio Paolino, allache ha alzato ...

