"Johnny Depp mostra segni di disturbo da abuso di sostanze", afferma uno psichiatra (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo il dottor David R. Spiegel, uno psichiatra che tratta persone con problemi di droga, Johnny Depp mostrerebbe 'segni di disturbo da uso di sostanze'. David R. Spiegel, uno psichiatra che tratta persone con problemi di abuso di sostanze, ha testimoniato che Johnny Depp mostra una serie di sintomi che lo rendono il soggetto perfetto per una diagnosi da manuale di abuso di droga e inclinazione alla violenza. "Secondo me... il signor Depp ha comportamenti coerenti sia con qualcuno che ha un disturbo da uso di sostanze, sia con qualcuno che è regolarmente violento con il suo partner", ha affermato il ...

