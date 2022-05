Jacobs si è infortunato e non gareggerà sabato a Eugene

(Di lunedì 23 maggio 2022) AGI - Salta l'attesa sfida tra Marcelle il resto del mondo. L'azzurro campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100,non sarà all'Hayward Field diper gareggiare nella tappa della Diamond League. A fermare il 27enne campione delle Fiamme Oro, una distrazione-elongazione di primo grado. Dopo il virus gastrointestinale che lo aveva fermato il 7 maggio a Nairobi costringendolo al forfait, ora questo nuovo stop terrà Marcell a riposo per dieci giorni. Con la cancellazione della trasferta in Oregon, l'atleta allenato da Paolo Camossi resterà a Roma per recuperare e preparare al meglio l'appuntamento del 9 giugno allo stadio Olimpico per il 'Goldel Gala Pietro Mennea'. Ad, primatista europeo dei 100 metri con 9"80 e dei 60 indoor con 6"41, era atteso dai ...

