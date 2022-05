Ferrero: rinviato a giudizio ma torna in libertà (Di lunedì 23 maggio 2022) È stato rinviato a giudizio l'ex presidente della Sampdoria ed imprenditore Massimo Ferrero. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Paola al termine dell'udienza preliminare svoltasi stamani. Rinviati a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) È statol'ex presidente della Sampdoria ed imprenditore Massimo. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Paola al termine dell'udienza preliminare svoltasi stamani. Rinviati a ...

