Emelec vs Independiente Petrolero | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 maggio 2022) In vista dell’ultima partita del girone della Copa Libertadores 2022, l’dovrà battere l’martedì all’Estadio George Capwell. Basterebbe una vittoria unita al trionfo del Palmeiras sul Deportivo Tachira per mandare El Bombillo negli ottavi di finale, mentre i loro avversari boliviani possono giocare il ruolo di spoiler solo con un solo punto dopo cinque partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 (ora italiana) di mercoledi 25 maggio. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ora o mai più per gli ex 14 volte campioni dell’Ecuador, che stanno cercando di fare qualcosa che devono ancora fare in ...