Concorso Asl Lanciano Vasto Chieti, 45 infermieri: diario prova suppletiva (Di lunedì 23 maggio 2022) *aggiornamento del 23/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022 è stato pubblicato un avviso che stabilisce l’espletamento di una prova suppletiva per il giorno 7 giugno 2022 a Pescara, per i soli candidati ammessi con riserva che siano risultati assenti alla prova unica tenutasi in data 21 aprile 2022, per isolamento dovuto a positività al Covid-19. Leggi l’avviso In esecuzione della deliberazione n. 144 del 2 febbraio 2022, è stato ufficialmente indetto un nuovo Concorso Asl Lanciano Vasto Chieti per la copertura di 45 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D. I vincitori della selezione ricopriranno il ruolo di infermiere presso l’Azienda Sanitaria Locale 02 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 23 maggio 2022) *aggiornamento del 23/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022 è stato pubblicato un avviso che stabilisce l’espletamento di unaper il giorno 7 giugno 2022 a Pescara, per i soli candidati ammessi con riserva che siano risultati assenti allaunica tenutasi in data 21 aprile 2022, per isolamento dovuto a positività al Covid-19. Leggi l’avviso In esecuzione della deliberazione n. 144 del 2 febbraio 2022, è stato ufficialmente indetto un nuovoAslper la copertura di 45 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D. I vincitori della selezione ricopriranno il ruolo di infermiere presso l’Azienda Sanitaria Locale 02 ...

positanonews : Il concorso beffa dell’Asl Napoli 3 Sud tra le #news - positanonews : #Copertina #Cronaca #AslNapoli3Sud #beffa #concorso Il concorso beffa dell’Asl Napoli 3 Sud - mattinodinapoli : De Luca: «Asl Napoli, completato il concorso, assunti 40 anestesisti» - fattidinapoli : Asl Napoli 1: Conclusi i lavori del Concorso pubblico per n°20 posti di Dirigente Medico di... - - Starbuck_KT : @ChimicoScettico Ricordi bandi di concorso di ASL emiliane per assumere laureati DAMS per le campagne pro vaccinazione nel 2017: bei tempi -