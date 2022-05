Compra! Compra! Compra! A New York, le azioni di Balenciaga continuano a salire (Di lunedì 23 maggio 2022) Sotto la guida dell'iconoclasta direttore creativo Demna, Balenciaga ha presentato collezioni a Parigi, tramite un videogioco, e all'interno dell'universo dei Simpson. Ma fino a domenica, Demna non aveva ancora organizzato una sfilata in America, dove risiedono alcuni dei suoi primi, più affezionati e famosi clienti. Ecco perché domenica mattina, Ye - che è noto per aver svuotato interi negozi di capi Balenciaga in una volta sola - stava percorrendo la sala delle contrattazioni della Borsa di New York, per partecipare alla sfilata Spring '23 del marchio. Demna, che voleva che il suo primo show di Balenciaga negli Stati Uniti si svolgesse in un luogo iconico di New York, ultimamente ha avuto un senso del tempismo quasi inquietante: le sue presentazioni, che ultimamente ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Sotto la guida dell'iconoclasta direttore creativo Demna,ha presentato collezioni a Parigi, tramite un videogioco, e all'interno dell'universo dei Simpson. Ma fino a domenica, Demna non aveva ancora organizzato una sfilata in America, dove risiedono alcuni dei suoi primi, più affezionati e famosi clienti. Ecco perché domenica mattina, Ye - che è noto per aver svuotato interi negozi di capiin una volta sola - stava percorrendo la sala delle contrattdella Borsa di New, per partecipare alla sfilata Spring '23 del marchio. Demna, che voleva che il suo primo show dinegli Stati Uniti si svolgesse in un luogo iconico di New, ultimamente ha avuto un senso del tempismo quasi inquietante: le sue present, che ultimamente ...

