Caterina Balivo migra su Tv8, ecco in quale programma la vedremo (Di lunedì 23 maggio 2022) Se da una parte Alessia Marcuzzi si sta preparando per fare il suo debutto su Rai1, Caterina Balivo ha deciso di migrare su Tv8 con un nuovo programma in prima serata. La conduttrice sarà al timone di un dating show per mamme single (e per figli che non vedono l’ora di farle ri-accasare) dal titolo Chi vuole sposare mia mamma?. Ad annunciarlo è stata proprio lei su Instagram. “Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8!”. Caterina Balivo ha poi specificato che, nonostante il titolo parli di ‘sposare’, non ci sarà nessun matrimonio. “Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. ... Leggi su biccy (Di lunedì 23 maggio 2022) Se da una parte Alessia Marcuzzi si sta preparando per fare il suo debutto su Rai1,ha deciso dire su Tv8 con un nuovoin prima serata. La conduttrice sarà al timone di un dating show per mamme single (e per figli che non vedono l’ora di farle ri-accasare) dal titolo Chi vuole sposare mia mamma?. Ad annunciarlo è stata proprio lei su Instagram. “Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ciin prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8!”.ha poi specificato che, nonostante il titolo parli di ‘sposare’, non ci sarà nessun matrimonio. “Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. ...

