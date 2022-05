Al-Khelaifi: «Mbappè non è rimasto al PSG per soldi» (Di lunedì 23 maggio 2022) «La cosa che conta è il progetto sportivo, non i guadagni. Ci sono altri club altrove che gli offrirebbero di più. È stata una decisione sportiva, non economica», così lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, commenta la decisione di Kylian Mbappé di rinnovare il contratto con la squadra della capitale francese fino L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) «La cosa che conta è il progetto sportivo, non i guadagni. Ci sono altri club altrove che gli offrirebbero di più. È stata una decisione sportiva, non economica», così lo sceicco Nasser Al-, presidente del Paris Saint Germain, commenta la decisione di Kylian Mbappé di rinnovare il contratto con la squadra della capitale francese fino L'articolo

Al - Khelaifi: 'Il miglior giocatore del mondo resta al PSG. I soldi non c'entrano, al Real avrebbe preso di più' Commenta per primo Il presidente del Paris Saint - Germain Nasser Al - Khelaifi ha preso la parola, al fianco di Kylian Mbappé, per analizzare e spiegare tutti i passaggi che hanno portato la rinnovo di contratto del campione francese: 'Ha un ruolo molto importante per i ... Mbappé: "Resto al Psg perché sono francese e perché il progetto del club è cambiato" Al suo fianco il presidente del club francese, Nasser Al - Khelaifi. Mbappé ha dichiarato di aver deciso definitivamente la settimana scorsa. E' stato detto che tra le condizioni del rinnovo ci sia ... Commenta per primo Il presidente del Paris Saint - Germain Nasser Al -ha preso la parola, al fianco di Kylian Mbappé, per analizzare e spiegare tutti i passaggi che hanno portato la rinnovo di contratto del campione francese: 'Ha un ruolo molto importante per i ...Al suo fianco il presidente del club francese, Nasser Al -. Mbappé ha dichiarato di aver deciso definitivamente la settimana scorsa. E' stato detto che tra le condizioni del rinnovo ci sia ...