The Rookie 4 non va in onda il 22 maggio, la serie torna domenica prossima e poi cambia la programmazione (Di domenica 22 maggio 2022) The Rookie 4 non va in onda stasera su Rai2. Il 22 maggio c'è infatti la finale della Champions League di volley con la partita Trentino – Zaksa Kozle, che occuperà tutta la fascia oraria del crime poliziesco con Nathan Fillion. La serie tv si prenderà solo una breve pausa; infatti la messa in onda di The Rookie 4 ripartirà regolarmente domenica 29 maggio con l'episodio 4×18 dal titolo originale Backstabbers. Ecco le anticipazioni: La rapina a un treno merci pieno di preziosi oggetti all'asta si rivela mortale e la squadra è chiamata a indagare. L'agente Chen ha dei dubbi sull'essere l'aiutante del sergente Bradford ed è sconvolta quando non le dà il riconoscimento che merita. L'agente Harper prende in mano la situazione e prende una decisione ...

