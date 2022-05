Tensione al Verona: dopo il ds D’ Amico lascia anche il tecnico Tudor? (Di domenica 22 maggio 2022) L’ ottimo campionato concluso con il nono posto in classifica non è servito ad alleggerire la Tensione al Verona che si respira in queste ore. Continuano a rincorrere le voci di un possibile addio del tecnico Tudor che seguirebbe quello già annunciato del ds D’Amico. Tensione AL Verona: COSA STA SUCCEDENDO? Acque agitate all’Hellas. L’ addio del ds Tony D’Amico, in procinto di passare all’Atalanta, è stato mal digerito dal tecnico Tudor che era particolarmente in sintonia con il dirigente. Ecco perché sembra che il croato stia meditando di lasciare la panchina dell’Hellas come ha lasciato intendere in conferenza stampa al termine dell’ultimo match di campionato contro la Lazio: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 maggio 2022) L’ ottimo campionato concluso con il nono posto in classifica non è servito ad alleggerire laalche si respira in queste ore. Continuano a rincorrere le voci di un possibile addio delche seguirebbe quello già annunciato del ds D’AL: COSA STA SUCCEDENDO? Acque agitate all’Hellas. L’ addio del ds Tony D’, in procinto di passare all’Atalanta, è stato mal digerito dalche era particolarmente in sintonia con il dirigente. Ecco perché sembra che il croato stia meditando dire la panchina dell’Hellas come hato intendere in conferenza stampa al termine dell’ultimo match di campionato contro la Lazio: ...

