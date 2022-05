Serie A 2021/2022: ecco la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite (Di domenica 22 maggio 2022) Gol! Anzi no. pali e traverse restano l’incubo per ogni attaccante. Nella scorsa stagione di Serie A fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali. ecco, quindi, di seguito la classifica aggiornata dei pali e traverse colpiti e di quelle subite, del campionato di Serie A 2021/2022 per valutare con un altro occhio la stagione di una delle venti squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA classifica 2020/2021 LA classifica DEI pali E delle traverse colpite Bologna ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Gol! Anzi no.restano l’incubo per ogni attaccante. Nella scorsa stagione diA fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali., quindi, di seguito laaggiornata deicolpiti e di quelle, del campionato diper valutare con un altro occhio la stagione di unaventi squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA2020/LADEIBologna ...

Advertising

OptaPaolo : 26&97 - Il Milan 2021/2022 è la squadra più giovane a vincere uno #Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vit… - CB_Ignoranza : 2013-2014 ?? 22 gol ? 2017-2018 ?? 29 gol ? 2019-2020 ?? 36 gol ed eguagliato record di gol in Serie A di Higuain ? 2… - SkySport : ?? IL MILAN È CAMPIONE D'ITALIA ??? Battuto il Sassuolo 3-0 al 'Mapei Stadium' ? - GerryRitz : RT @OptaPaolo: 26&97 - Il Milan 2021/2022 è la squadra più giovane a vincere uno #Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (26… - albertofiorasi : RT @SkySport: ?? IL MILAN È CAMPIONE D'ITALIA ??? Battuto il Sassuolo 3-0 al 'Mapei Stadium' ? -