Rita Dalla Chiesa derubata da un venditore ambulante

Advertising

lukinhascais : RT @luciasandulli1: Gloriosa Santa Rita,avvocata nei casi disperati,a Te ricorro, fa'che Dio mi liberi dalla mia afflizione e allontani l'a… - bianconero48 : RT @luciasandulli1: Gloriosa Santa Rita,avvocata nei casi disperati,a Te ricorro, fa'che Dio mi liberi dalla mia afflizione e allontani l'a… - nocchi_rita : RT @LucillaMasini: Secondo gli omofobi, il vaiolo delle scimmie è dovuto ai rapporti gay. Sono trascorsi 40 anni dai primi casi di AIDS, ma… - morfurio : RT @PierinoSuperTru: O cara Santa Rita, nostra Patrona anche nei casi impossibili e Avvocata nei casi disperati, fate che Dio mi liberi dal… - nocchi_rita : RT @radio_zek: E sono 32 anni. Il #17maggio 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina definitivamente l'omosessualità dalla lis… -

Come da tradizione, Coletti - ricevutasignora insieme al figlio, la nuora, l'amicae Michela, moglie di uno dei due nipoti - ha consegnato nelle mani della signora Golfieri la targa ......Reno ePavone scatenò molte polemiche a causa della grande differenza d'età tra i due. Infatti, all'epoca lui aveva 36 anni, mentre la giovane cantante 17. Inoltre, lui si era separato...Ho fatto il massimo, di più non potevo fare”. Successivamente, a “Verissimo Story”, Rita Pavone ha sottolineato di non essersi mai sentita abbandonata dal Brasile in tutti questi anni di carriera: “Ho ...E' stato un importante dispositivo di sicurezza quello predisposto dalla Questura di Perugia per le celebrazioni a Cascia in occasione della festa di Santa Rita. (ANSA) ...