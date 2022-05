Non vuole giocare con sua figlia: mamma picchia bimba al parco (Di domenica 22 maggio 2022) picchiata al parco perchè non voleva giocare con la figlia. E' la triste storia accaduta in un parco giochi di Grosseto dove una 40enne avrebbe picchiato una bambina perchè voleva giocare con sua ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022)ta alperchè non volevacon la. E' la triste storia accaduta in ungiochi di Grosseto dove una 40enne avrebbeto una bambina perchè volevacon sua ...

Advertising

matteosalvinimi : Se il “ministro” Lamorgese non sa o non vuole fare niente per fermare gli sbarchi, che intervenga il presidente Dra… - FMCastaldo : Non è il momento per l’ennesimo tafazzismo a 5Stelle. Giuseppe #Conte sta realizzando quel rinnovamento cruciale da… - borghi_claudio : @katakhon @Guglielmo_Totti @Oden_48 @IlMarcheseMelo @AzzurraGrazian3 @repubblica Come con il catasto: per fermare q… - partigianocivic : RT @antimafia2000: Angelo Corbo: ''Non si vuole catturare il superlatitante Matteo Messina Denaro'' - iezed : @Bastagreenpass Ti pare poco? Nessuno si vuole dimettere e quindi ild Draghetto va tranquillo. Ma sono i traditori… -