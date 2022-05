Mbappé, i soldi del PSG e le accuse di Tebas: dov'è lo scadalo? (Di domenica 22 maggio 2022) Piccola deviazione di rotta dalla domenica dello scudetto per una fotografia sulla vicenda Mbappé. C’è qualcosa di più... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Piccola deviazione di rotta dalla domenica dello scudetto per una fotografia sulla vicenda. C’è qualcosa di più...

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - FBiasin : #AlKhelaifi, 28 marzo 2022: “I dubbiosi del modello calcistico europeo avevano torto. Puntiamo su una governance pi… - FBiasin : Pare che #Mbappe abbia cambiato idea: niente #Real, resta al #Psg. “Sceicco, vado al #Real”. “Quanto vuoi?”. “Non… - Avenger68445884 : RT @dayfootball1981: #Mbappe Il Qatar continua ad usare i soldi per comprare l'Europa e sapete perché? Perché ci sono persone che invidiano… - _Trinitatis : Della vicenda Mbappè a me sembrano assurdi i 100 o 200 o 300 mln che entrano delle tasche del giocatore alla firma.… -

E adesso porre un tetto massimo per gli stipendi Se ciò non verrà fatto, possiamo urlare quanto vogliamo, ma chi avrà i soldi, potrà continuare a speculare come meglio vorrà. Qui si è al punto di non ritorno, questa volta seriamente, e guardate che ... Mbappé Psg, i segreti della permanenza del secolo L'offerta è straordinaria non solo per i soldi: Kylian Mbappé avrà uno status da giocatore - dirigente , la squadra verrà ricostruita attorno a lui tenendo conto dei suoi suggerimenti e delle sue ... Se ciò non verrà fatto, possiamo urlare quanto vogliamo, ma chi avrà i, potrà continuare a speculare come meglio vorrà. Qui si è al punto di non ritorno, questa volta seriamente, e guardate che ...L'offerta è straordinaria non solo per i: Kylianavrà uno status da giocatore - dirigente , la squadra verrà ricostruita attorno a lui tenendo conto dei suoi suggerimenti e delle sue ...