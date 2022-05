Lutto nel mondo del calcio, è morto Giorgio Vitali (Di domenica 22 maggio 2022) Addio allo storico direttore sportivo Giorgio Vitali Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Giorgio Vitali, storico direttore sportivo di squadre come il Monza, l’Atalanta, il Cesena, il Genoa e il Napoli. Nato a Milano il 19 giugno 1940, Vitali ha dedicato la sua vita al mondo del pallone da centrocampista con il Milan prima, poi da direttore sportivo e infine, fino al 2013, da osservatore per le sezioni giovanili del Milan. L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Addio allo storico direttore sportivoneldelper la scomparsa di, storico direttore sportivo di squadre come il Monza, l’Atalanta, il Cesena, il Genoa e il Napoli. Nato a Milano il 19 giugno 1940,ha dedicato la sua vita aldel pallone da centrocampista con il Milan prima, poi da direttore sportivo e infine, fino al 2013, da osservatore per le sezioni giovanili del Milan. L'articolo proviene daNews 24.

