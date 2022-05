Luca Napolitano - Lancia torna in Europa Si parte dalla Ypsilon per arrivare alla Delta

(Di domenica 22 maggio 2022) Siamo pronti per l', con queste parole,, ceo di, ha annunciato la nomina dei country manager di cinque Paesi del Vecchio continente, oltre all'Italia, presidiata da Raffaele Russo: Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo, Olanda e Spagna, guidati nell'ordine da Paola Pichierri, Niccolò Biagioli, Patrice Duclos, Patrick Zegwaard, Francesco Colonnese. I manager riporteranno a Roberta Zerbi, head of sales per l'area chiamata Enlarged Europe. La loro nomina segna l'inizio del ritorno del marchio oltre le Alpi, sui mercati stranieri da cui era assente ormai da cinque anni. Si. La nuova ovviamente, attesa nel 2024, sulla piattaforma Stla Small, evoluzione dell'attuale Cmp su cui sono realizzate Peugeot 208 e ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Luca Napolitano - anche stavolta - Lancia_Fr : RT @LanciaAuto: Luca Napolitano, CEO Lancia, ha presentato il piano strategico a 10 anni, con l’obiettivo di diventare un brand credibile e… - raspa90 : RT @ultimenotizie: “Abbiamo deciso di impostare una forte e audace strategia di elettrificazione e #Lancia ci riuscirà anche prima. Ypsilon… - ultimenotizie : “Abbiamo deciso di impostare una forte e audace strategia di elettrificazione e #Lancia ci riuscirà anche prima. Yp… - Nellinson : RT @LanciaAuto: Luca Napolitano, CEO Lancia, ha presentato il piano strategico a 10 anni, con l’obiettivo di diventare un brand credibile e… -

Lancia tornerà in Belgio nel 2024 con una dozzina di concessionarie A proposito del Belgio, l'amministratore delegato della Lancia,, ha dichiarato venerdì che al ritorno in Belgio ci ...Ad annunciarlo è stato, Ceo del marchio Lancia: "Il nostro è un piano decennale serio, completamente finanziato. Vogliamo procedere per piccoli passi e tappe ben definite", ha detto ...La presentazione del piano di “Rinascimento” è stato accompagnato dalle parole di Luca Napolitano, CEO del marchio: “Oggi è una giornata importante. Il “Rinascimento”… Leggi ...Nella seconda metà del 2024 l’auto arriverà in molti altri mercati. Ecco quali sono i primi paesi in cui sarà commercializzata la nuova Lancia Ypsilon. A proposito del ritorno in Europa di Lancia con ...