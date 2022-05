Lotta salvezza, la Salernitana perde ma si salva. Cagliari retrocesso in B (Di domenica 22 maggio 2022) Salernitana - Udinese, partita sospesa al 0 - 4 Bologna, 22 maggio 2022 - La Salernitana è salva, il Cagliari è retrocesso. È questo il verdetto della 38e ultima giornata di Serie A , durante la quale ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022)- Udinese, partita sospesa al 0 - 4 Bologna, 22 maggio 2022 - La, il. È questo il verdetto della 38e ultima giornata di Serie A , durante la quale ...

TIM_Official : L'@acmilan con la vittoria per 3-0 ?? @sassuoloUS si aggiudica il suo 19esimo scudetto italiano. ?? Congratulazioni a… - AlbiT4ro : attenzione si riapre la lotta salvezza del cagliari - strozzi_ant : In Serie A c'è una regola non scritta per la lotta salvezza: con Ballardini e Nicola non si retrocede. - beaglelaziale : @tizianocad In realtà 31 e comunque dai non si vedeva un campionato così combattuto da anni. Non ricordo da quanto… - Inzaghi711 : RT @RaffaelLaLaLand: @Inzaghi711 @SerieA Lotta per la salvezza decisamente più credibile di quella per lo scudetto. -