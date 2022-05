Lombardia | calano ricoveri e tasso positività | quattro vittime | 2 276 i nuovi positivi A Bergamo 222 casi

Advertising

Agenzia ANSA

Sono 2.276 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 25.358 tamponi effettuati con un tasso di positività ancora in calo all'8,9% (ieri era il 9,9%). Salgono lievemente i ricoverati nelle terapie intensive che sono 34 (+2). Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 4. In provincia di Como sono 188 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Milano resta l'unica provincia sopra quota mille casi.