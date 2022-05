L’abbraccio del Papa ai cattolici in Cina: “Vivete vicende complesse, prego per voi” (Di domenica 22 maggio 2022) Città del Vaticano – Un abbraccio virtuale ai cattolici che vivono in Cina, protagonisti di “vicende complesse” arriva da parte del Papa al termine del Regina Coeli (leggi qui). Francesco, a pochi giorni dall’arresto (e rilascio) del cardinal Zen, e in vista della festa della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, particolarmente sentita dai cattolici in Cina, che venerano l’Ausiliatrice come loro Patrona nel Santuario di Sheshan a Shanghai, in numerose chiese del Paese e nelle loro case, invita tutti a pregare per il Paese, rinnovando ai cristiani cinesi “l’assicurazione della mia viCinanza spirituale”. “Seguo – aggiunge Bergoglio – con attenzione e partecipazione la vita e le vicende di fedeli e pastori, spesso ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022) Città del Vaticano – Un abbraccio virtuale aiche vivono in, protagonisti di “” arriva da parte delal termine del Regina Coeli (leggi qui). Francesco, a pochi giorni dall’arresto (e rilascio) del cardinal Zen, e in vista della festa della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, particolarmente sentita daiin, che venerano l’Ausiliatrice come loro Patrona nel Santuario di Sheshan a Shanghai, in numerose chiese del Paese e nelle loro case, invita tutti a pregare per il Paese, rinnovando ai cristiani cinesi “l’assicurazione della mia vinza spirituale”. “Seguo – aggiunge Bergoglio – con attenzione e partecipazione la vita e ledi fedeli e pastori, spesso ...

