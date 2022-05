Advertising

sportli26181512 : Ibra, un gol per lo #scudetto e per la storia, tra Piola e Costacurta: Nella partita contro il Sassuolo che può reg… - _Tomteller_ : @r_starchei Hai ragione, forse doppietta di Ibra è troppo, potrebbe farlo Leao uno dei 4 gol - Guariglia65 : Un epilogo meraviglioso sarebbe: entra #Ibra e segna il gol scudetto #SassuoloMilan #SempreMilan ???? - MatteoTamburin4 : @PierinoKalulu20 Ibra per una questione romantica, ma realisticamente (nel senso che sicuramente giocherà) vorrei c… - JoviAcm2 : Giuro ragazzi darei tutto me stesso affinchè Ibra domani segnasse il gol decisivo -

Corriere dello Sport

l'unico giocatore della rosa del Milan che già conosca la gioia e le emozioni che può regalare la vittoria di un campionato, per un dato che spiega come la squadra di Stefano Pioli sia già riuscita ad ...Io sto provando a posporre la linea della porta, giocando e segnando". Sono parole di ... Smettere o non smettere Giorgio Chiellini, che conha combattuto tanto in campo, ha dovuto prendere ... Ibra, un gol per lo scudetto e per la storia, tra Piola e Costacurta Nella partita contro il Sassuolo che può regalare il Tricolore ai rossoneri l'attaccante svedese partirà ancora dalla panchina, ma il suo ingresso in campo sembra probabile: che sia o meno l'ultima in ...Zlatan Ibrahimovic è stato il punto fermo della squadra, così come lo era dieci anni fa nell'ultimo scudetto dei rossoneri. Il classe '81 è pronto a vivere un finale come quello del 2011, ma la ...