Fedez e J-Ax | il post che segna la riappacificazione tra i due | “Dopo 4 anni di silenzi abbiamo imparato che…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 22 maggio 2022) Può il capitolo più brutto della nostra vita tramutarsi in una pagina di speranza? Di fronte alle avversità che troviamo lungo il nostro cammino è difficile continuare a credere, a sperare, a guardare quel bicchiere mezzo pieno come ci hanno inculcato fin da piccoli. A volte invece è proprio quando arrivi a toccare il baratro che capisci chi hai intorno a te, chi ti vuole bene, chi sa davvero archiviare orgoglio, rancore, incomprensioni perché quel buco nero in cui sei scivolato inche sono poi altre le cose che davvero contano nella vita. Come l’amicizia.e J-Ax ne sono un esempio concreto. E ilche questa mattina è comparso sui loro profili social non ha potuto che far gioire tutti.di incomprensioni i due cantanti si sono riappacificati. E come ha raccontato Alessandro, è ...