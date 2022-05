F1 | Gp Spagna | Leclerc si ritira al 28esimo giro

(Di domenica 22 maggio 2022) Montmelò, 22 mag. (Adnkronos) - Problema improvviso nel corso delper la Ferrari di Charlesche ha costretto il pilota monegasco della rossa al ritiro quando era nettamente in testa al Gp di. La Red Bull di Max Verstappen rientra subito ai box per tentare di avere una gomma nuova per giocarsi la vittoria finale. In testa alla gara la Mercedes di George Russell davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Terza l'Alfa Romeo di Valterri Bottas, seguito da Max Verstappen e dalla Ferrari di Carlos Sainz.

Advertising

Eurosport_IT : CHE COSA HA FATTO LECLERC??? POLE POSITION! ?????? Charles Leclerc più veloce di tutti nelle qualifiche del GP di Spa… - SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - SkySportF1 : ?? COLPO DI SCENA A BARCELLONA ? Leclerc costretto al ritiro (?? 28/66) LIVE ? - infoitsport : DIRETTA F1, GP Spagna 2022 LIVE: si ritira Leclerc, stava dominando. Problema alla Ferrari - Ajaygolmalgobi : RT @SkySportF1: ?? COLPO DI SCENA A BARCELLONA ? Leclerc costretto al ritiro (?? 28/66) LIVE ? -

DIRETTA FORMULA 1, GP: VERSTAPPEN E SAINZ FUORI PISTA! Charlesè sempre al comando del Gran Premio dicon un vantaggio di oltre 10 secondi nei confronti di George Russell, salito in seconda posizione approfittando dell'uscita di pista di Max ...guida il mondiale con 104 punti, Verstappen insegue con 85. A oggi, le vittorie se le sono ... Ma attenzione anche alla Mercedes i cui sviluppi portati inper la W13 hanno permesso di ...Colpo di scena in Spagna, sede del Gran Premio di Formula 1. Charles Leclerc stava dominando la sua gara fino all'improvviso guardo. Ritiro immediato. Clicca qui per leggere l'articolo completo sul ...Colpo di scena nel Gran Premio Mondiale di Formula 1 in Spagna. Mentre si trovava agevolmente in testa alla gara, e nulla lasciava presagire al rischio di non vincere, Charles Leclerc di botto si ...