Disinfestazione Scicli e nelle borgate | ecco le date

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 22 maggio 2022)– Il Comune diha diramato una nota per comunicare ledellain città. Lasi terrà dal 23 al 25 maggio. E’ in programma aldie delle.Si inizia lunedì 23 maggio nel centro storico e a Jungi.Martedì 24 maggio lasi sposta a Donnalucata.Mercoledì 25 maggio saranno disinfestate Cava d’Aliga e Sampieri. L’Atalanta cede in casa all’Empoli, niente Europa Ragusa affidamento city. Fratelli d’Italia polemizza con il sindaco Cassi’ Bonus condizionatori 2022: a chi tocca e come averlo Marito e moglie muoiono in incidente in moto: stavano andando al concerto di Vasco Rossi Si raccomanda, durante la notte che inizia nei giorni indicati, di ...