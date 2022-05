Carla Fracci sul marito Beppe Menegatti | “È stato un bellissimo colpo di fulmine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 maggio 2022) Giuseppe, conosciuto come, nasce a Firenze il 6 settembre 1929 èildi. È un regista italiano con tante collaborazioni di spicco. Inizia giovanissimo negli spettacoli del Maggio Musicale Fiorentino. E, a metà degli anni ’50, lavora con Luchino Visconti come assistente alla regia. Da lì, una carriera in forte ascesa con collaborazioni con Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. Ha lavorato anche alla regia di opere e pièce teatrali. Tra cui, nel 1964, lo spettacolo Play di Samuel Becket e Maria di Isac Babel. Per poi avere collaborazioni anche conche poi diventerà sua moglie. Dalla loro splendida relazione è nato Francesco. Il figlio d’arte non ha scelto di seguire ...