Calcio: Venezia - Cagliari 0 - 0, anche sardi retrocessi (Di domenica 22 maggio 2022) Venezia - Cagliari 0 - 0 nell'ultima partita del campionato di serie A. Un risultato che segna la retrocessione del Cagliari. Salvezza per la Salernitana uscita sconfitta 4 - 0 dalla gara con l'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022)0 - 0 nell'ultima partita del campionato di serie A. Un risultato che segna laone del. Salvezza per la Salernitana uscita sconfitta 4 - 0 dalla gara con l'...

Advertising

pisto_gol : Il campionato si chiude con la retrocessione del #Cagliari, che non riesce a battere il #Venezia. Una squadra che h… - lamortevito : Seguo Vicario dai tempi del Venezia e il suo percorso è eccellente. Quest'annata in Toscana ha confermato tutte le… - footandsports : @SassuoloUS Vergognatevi buffoni. 3 gol che nemmeno nel campionato thailandese si vedono. Venezia e Udinese sono un… - alfonsoguglielm : RT @carbpie: @SassuoloUS Soltanto 18 like, vi rendete conto della vergogna che siete? Salernitana vs Udinese e Venezia vs Cagliari hanno on… - TwtFab77 : @FasaniAndrea71 @sportface2016 Solo una precisazione, Dzeko e la gomitata era fallo, sí, tuttavia il gol era buono… -